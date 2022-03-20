وزير النفط الايراني: نعتزم زيادة تصدير النفط

وقال اوجي في مقابلة مع التلفزيون الايراني بمناسبة ذكرى تأميم صناعة النفط الايرانية “ارتفع تصدير النفط الخام الإيراني بفضل جهود موظفي وزارة النفط وباقي المؤسسات المعنية وحتى القوات المسلحة، بعد التخطيط والدراسات المكثفة واستخدام جميع القدرات المتاحة”.

واوضح وزير النفط أن “طاقتنا الإنتاجية اليومية من النفط الخام ومكثفات الغاز في السنوات المقبلة لن تكون 4 ملايين برميل، ووفقا للخطة الموضوعة سيصل هذا الرقم إلى 5 ملايين و 700 ألف برميل يومياً، جزء من هذه الطاقة ستصرف في قطاع التكرير وجزء آخر يوجه للحفاظ على سوق الصادرات الإيرانية”.

وأكد أوجي “تبلغ طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي حاليا نحو مليار متر مكعب، وطاقتنا الإنتاجية الحالية من النفط الخام نحو 3 ملايين و800 الف برميل إلى 3 ملايين و 900 ألف برميل يوميا، وكل ذلك يتم على أيدي المتخصصين الايرانيين الأكفاء والشركات المحلية”.

واشار اوجي إلى ان وزارته “تبحث عن مشترين جدد لنفطها وفي هذا الصدد تستخدم جميع قدراتها الداخلية والخارجية وقامت بتنويع عقودها”، مضيفاً أن “المتحصلات النقدية من مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز وصادراته والمنتجات البترولية والبتروكيماوية ازدادت نحو 2.5 مرة مقارنة بعام 2021 . كما شهدنا زيادة في صافي صادرات الغاز الطبيعي مقارنة بالعام الماضي”.

واوضح انه “من حيث الحجم، شهدنا زيادة الصادرات النفطية مقارنة بالعام الماضي”، لافتاً الى ان ارتفاع الأسعار العالمية ساعد على زيادة عائداتنا من النفط.

وتابع اوجي انه “في الوقت الراهن تصل الطاقة الإنتاجية في صناعة البتروكيماويات الإيرانية الى حوالي 90 مليون طن في 68 مجمعا للبتروكيماويات والتي ستصل إلى 140 مليون طن في السنوات الأربع المقبلة، سيكون معظمها من الصناعات التكميلية لصناعة البتروكيماويات”.