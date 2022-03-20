النائب الموسوي: حضور المقاومة في الحكومة ومجلس النواب حمى بلدنا وشعبنا من المخططات الأميركية

أكد عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب إبراهيم الموسوي خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” في منزل المختار أحمد شكر في بلدة النبي شيت، أن “حزب الله يعمل على أن الانتخابات حاصلة لا محال، ويعول على وفاء شعبه، والتعاطي مع الانتخابات بكل حرص وجدية والإقبال بكثافة إلى أقلام الاقتراع يوم الاستحقاق الانتخابي، والتصويت لمرشحي المقاومة”.

ورأى الموسوي أن “مجاهدي المقاومة الاسلامية في لبنان واجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيمانهم الراسخ ومعنوياتهم العالية وإرادتهم التي لا تلين، فخاضوا الحروب وحققوا الانتصارات، وأثبتوا في ساحات الوغى أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، فكان التحرير العام 2000 والنصر الإلهي في صيف 2006، وحموا الوطن من العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري”.

كما أكد أن “الحضور السياسي للمقاومة ومشاركة ممثليها في الحكومة ومجلس النواب، كان له التأثير الإيجابي على حماية بلدنا وشعبنا من كل ما يخطط له الأميركي وأعوانه”، لافتاً إلى انه “نرى اليوم التدخل الأميركي السافر في الاستحقاق الانتخابي، وتمويل مجموعات ولوائح وأشخاص في محاولة يائسة لإضعاف تمثيل المقاومة وحلفائها في الندوة البرلمانية، ولكن هذا الشعب الأبي الشريف سيبقى وفيا لنهج المقاومة”.

وأضاف “تمارس الولايات المتحدة الأميركية الضغوط على الشعب من خلال الحصار الاقتصادي، وتأثيره على سعر صرف الدولار، وأزمة المحروقات والكهرباء وغلاء أسعار المواد الغذائية. ولقد تعمد بعض المسؤولين اللبنانيين ضرب أي مشروع منتج للبنان، تحقيقا لرغبات الأميركيين، ومن تداعيات الضغط الأميركي منع لبنان من إنتاج الغاز أو النفط من مياهه الإقليمية والاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية