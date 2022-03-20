المقاتلات الروسية تستهدف معسكر تدريب وتقضي على أكثر من 100 مسلح من العسكريين والمرتزقة الأجانب (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 13:46

المقاتلات الروسية تستهدف معسكر تدريب وتقضي على أكثر من 100 مسلح من العسكريين والمرتزقة الأجانب (روسيا اليوم)

منذ 30 mins 20 March، 2022
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