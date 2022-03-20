المشاط: لتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لإفشال مخطط العدو

وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات لمضاعفة الجهود والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

وفي لقاء عقده مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن والمخابرات مساء اليوم السبت، قال المشاط، إن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لإفشال مخطط التخالف السعودي.

وأشاد بالنجاحات المتلاحقة التي تحققها الأجهزة الأمنية في إفشال مخططات تحالف الاحتلال وضبط الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد أنما تقوم به الأجهزة الأمنية يمثل جبهة متقدمة في مواجهة تحالف الاحتلال وحماية الجبهة الداخلية من الاستهداف.

المصدر: المسيرة نت