الوزير حمية في الكاميرون بحثا عن فرص لتطوير البنى التحتية

يزور وزير الاشغال والنقل علي حمية شركة متخصصة بتجهيز المرافئ في الكاميرون، مؤكدا أن المواكبة التحضرية لمرافئ لبنان ضرورة لاستثمار كامل ثروتنا البترولية.

بعيدا عن كل التخبط السياسي في لبنان،لا تتوقف محركات وزير الاشغال علي حمية في البحث عن مشاريع لتطوير البنى التحتية في البلاد لا سيما تجهيز المرافئ في لبنان لاستثمار ثرواتنا البترولية.

وللغاية زار الوزير حمية شركة AMT Advanced Maritime Transports في الكاميرون والمتخصصة بتجهيز المرافئ فنيا ولوجستيا، حيث اكد ان المواكبة التحضيرية القانونية واللوجستية لمرافئ لبنان هي ضرورة للاستثمار الأمثل لكامل ثرواتنا البترولية حتى أخر شبر من منطقتنا الاقتصادية الخالصة.

وفي بيان له أكد الوزير حمية إن تهيئة بعض المرافئ ، من خلال تجهيزها بما يلزم من الشروط الفنية، وتحديداً فيما يتعلق بطول الأرصفة والمساحات اللازمة، لا بد أن تكون من شقين اثنين : أحدهما قانوني يجري عليه العمل الأن على صعيد الوزارة والمؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية ، والأخر فني وتقني ولوجستي،عقد ويعقد لأجله العديد من الإجتماعات المكثفة مع شركات متخصصة في هذا المجال.

المصدر: المنار