الديموقراطي اللبناني: إطلاق النار من السيارات لا يليق بالمناسبة وصاحبها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2022 - 14:26

الديموقراطي اللبناني: إطلاق النار من السيارات لا يليق بالمناسبة وصاحبها

منذ 13 mins 19 March، 2022
الحزب الديمقراطي اللبناني
لبنان

اعتبرت دائرة الجرد في الحزب الديموقراطي اللبناني في بيان، أن “ما شهدته منطقة الجرد الأعلى اليوم من إطلاق للنار من السيارات في عدد من قراها وبلداتها أثناء مرور مواكب سيارة تتجه للمشاركة في ذكرى استشهاد كمال بيك جنبلاط في قصر المختارة، فعل مستنكر لا يليق بالمناسبة وصاحبها”.

وتمنت الدائرة في بيان، من جميع المسؤولين والمعنيين “العمل على ضبط تصرفات بعض المخلين بالأمن وإبقاء الأجواء التي تسود المنطقة والجبل هادئة، إذ نسعى أن ننجز الإستحقاق الإنتخابي المقبل بتنافس ديموقراطي وبالأطر المشروعة، حيث الجبل وأهله واللبنانيون بشكل عام بأمس الحاجة إلى الإستقرار والسلام في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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