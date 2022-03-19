الشيخ يزبك: المقاومة لن تتخلى عن سلاحها وسنبقى بدورنا في خدمة أهلنا وشعبنا

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “المقاومة لن تتخلى عن سلاحها لأنه هو الذي يحمي وطننا وشعبنا وثرواتنا، وهو الذي يحفظ وجودنا وكرامتنا وأعراضنا، وحضور وجهوزية المقاومة المستمر هو الذي يقلق العدو الإسرائيلي وأعوانه، ولولا هذا السلاح لكان لبنان غير موجود”.

وتابع الشيخ يزبك “هم يريدون منا أن نستسلم لأميركا وإسرائيل ولإرادة الآخرين، وتناسوا مآسي لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وما تعرض له الجنوب وبيروت وكل المناطق اللبنانية من دمار ومآس، ولكن هذا لن يحصل ما دام هناك دم يجري في عروقنا، فنحن دعاة حق، وسوف نعمل دائما من أجل الحق”.

وأضاف الشيخ يزبك “نحن مقبلون على انتخابات نيابية، ونواجه حملات تسخر لها كل الإمكانيات للتحريض على المقاومة وسلاحها ولتضليل الناس، فيدعون بأن الوطن رهينة بيد حزب الله، ويحملوننا كل مشاكل الواقع الاقتصادي الصعب الذي كانوا هم السبب فيه”، وتابع “لكن هذا الشعب الوفي والأبي والشريف سوف يشارك بفعالية وينتصر في هذا الاستحقاق الانتخابي القادم، كما انتصر في كل الاستحقاقات والمعارك السابقة”، واكد “سنبقى بدورنا في خدمة أهلنا وشعبنا، ونعمل من أجل خير هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام