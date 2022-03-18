جمعية المصارف تنفذ اضراباً يومَي الاثنين والثلاثاء

اعلنت الجمعية العمومية لجمعيةِ المصارفِ تنفيذَ اضرابٍ يومَي الاثنينِ والثلاثاءِ المقبلين. وأشارت في بيان إلى أن هذا “إضراب تحذيري ضدّ التعسف في تطبيق السياسات المالية، وأن المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين” حسب تعبيرها.

واضافت “أنها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية بعد أن أدّت هذه السياسات إلى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين”.

المصدر: المنار