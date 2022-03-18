سليمان فرنجية: للحفاظ على السلم الاهلي وتمرير المرحلة بأقل ضرر ممكن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 19:56

سليمان فرنجية: للحفاظ على السلم الاهلي وتمرير المرحلة بأقل ضرر ممكن

منذ 1 ساعة 18 March، 2022
سليمان فرنجية
لبنان

قال رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية “إننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي ولكن يحق لنا ان نتكلم ونعطي رأينا ونقول نحنا لسنا بمفلسين، بل لدينا الاراضي ونملك العديد من القطاعات وبالتالي قوتنا بالمفاوضة تصبح أقوى بكثير”.

ورأى فرنجية الجمعة انه “يجب القيام بحملة تقشف في بعض الوزارات وتفعيل البعض الاخر الذي هو على تماس مع الناس”، وشدد على “اهمية السلم الاهلي”، واكد ان “التسويات آتية وعلينا تمرير المرحلة بأقل ضرر ممكن”، واعتبر انه “من المهم مصارحة الناس ووضعهم في اجواء ما يحصل”.

واشار فرنجية الى ان “إدارة الدولة تحتاج للكثير من العمل ويمكن التوفير من 3 الى 4 مليار من مصروف الدولة بطريقة بسيطة جدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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