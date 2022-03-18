الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 10:06

الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (روسيا اليوم)

منذ 24 mins 18 March، 2022
أخبار موقع المنار

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