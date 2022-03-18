الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 18 2022 - 10:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
اجتماع يعقد بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا للبحث في الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية
صحيفة الأخبار: لبنان تبلّغ أن النقاش حول ملف استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر مرتبط بالموقف من ملف ترسيم الحدود
وزير الطاقة وليد فياض للمنار: إنتاج الكهرباء يحتاج إلى تمويل البنك الدولي والموافقة الأميركية للاستفادة من مصر والأردن
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه للمنار: فتح معبر القاع الحدودي مع سوريا يساهم في اختصار المسافات أمام المصدّرين
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان تقرر توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة بملف الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال
القاضية غادة عون للمنار: رجا سلامة كان يؤسس شركات وهمية في فرنسا ليتسنى له تهريب أموال شقيقه رياض إلى الخارج
صندوق النقد الدولي: المحادثات مع لبنان لمواجهة التحديات المالية الخطرة تسير بشكل جيد لكنها معقدة وتتطلب وقتا والتزاما
وزير الزراعة عباس الحاج حسن يزور سوريا: لبنان وسوريا يعانيان معا ويتجهان صعودا نحو بناء الإنسان والطبيعة
الحاج حسن: نطمح إلى صناعة الأمن الغذائي لشعوبنا ونتمنى تأسيس سوق عربية مشتركة للمنتوجات الزراعية
وزير الزراعة السوري حسان قطنا: مستعدون لتقديم كل العون من أجل نهوض القطاع الزراعي في لبنان
بوتين: العقوبات على موسكو رداً على عمليتها في أوكرانيا تجذب الكثير من المشاكل لكنها توفر في الوقت نفسه فرصاً مالية جديدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الزراعة السوري حسان قطنا: مستعدون لتقديم كل العون من أجل نهوض القطاع الزراعي في لبنان
بوتين: العقوبات على موسكو رداً على عمليتها في أوكرانيا تجذب الكثير من المشاكل لكنها توفر في الوقت نفسه فرصاً مالية جديدة
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: أوكرانيا قدمت عرضا لاتفاق أمني جماعي وروسيا لم ترَ أي مانع لذلك
مجلس النواب الأميركي يصوت على قطع الروابط التجارية مع روسيا
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: تداعيات الهجوم الروسي تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الوقود
منظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادي: تداعيات الحرب بأوكرانيا قد تقلّص النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من نقطة مئوية
إيران: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بأجهزة إستخبارية معادية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد
الحرس الثوري الإيراني: من حقنا ضرب مقرات الصهاينة التي تستهدف أمننا وهذا خط أحمر لنا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إيران: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بأجهزة إستخبارية معادية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد
الحرس الثوري الإيراني: من حقنا ضرب مقرات الصهاينة التي تستهدف أمننا وهذا خط أحمر لنا
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الاستخبارات: إسرائيل نفّذت عمليات ضد إيران انطلاقا من كردستان العراق
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (روسيا اليوم)
منذ 24 mins
18 March، 2022
اخبار اوكرانيا
جمهورية لوغانسك
التعليقات
ذات صلة
الرئيس البيلاروسي يعلن أن أمام كييف خيارين: اتفاق مع موسكو، أو وثيقة استسلام
الدفاع الروسية: نعتقد أنه تم تطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا (سبوتنيك)
زاخاروفا: روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة تشيرنوبل النووية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}