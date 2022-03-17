الرئيس الصيني: علينا مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسك بالدقة العلمية وسياسة “صفر كوفيد”

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة جين بينغ اجتماعا لتحليل حالة وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد ونشر تدابير صارمة لمنع الوباء والسيطرة عليه.

وأشار شي جين بينغ إلى أنه منذ تطبيع الوقاية من الأوبئة ومكافحتها ، التزمنا بمبدأ “الدفاع ضد الواردات والدفاع الداخلي ضد الارتداد” ، مما أدى باستمرار إلى تحسين مستوى الوقاية والسيطرة الدقيقة والمتمايزة حسب المناطق والمستويات ، والتعامل بسرعة وفعالية مع الأوبئة العنقودية في المناطق ، وبالتالي حماية حياة الناس وسلامتهم إلى أقصى حد ممكن.

واضاف: حافظنا على مكانة عالمية رائدة في مجال التنمية الاقتصادية والوقاية من الأوبئة ومكافحتها ، وهو ما يعكس تماما قوة راسخة قوية على منع الوباء ومكافحته.