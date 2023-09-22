توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الصين وسوريا بحضور الرئيسين بشار الأسد وشي جين بينغ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 13:10

توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الصين وسوريا بحضور الرئيسين بشار الأسد وشي جين بينغ

منذ 40 mins 22 September، 2023
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