الرئيس البيلاروسي يعلن أن أمام كييف خياران: اتفاق مع موسكو، أو وثيقة استسلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2022 - 16:18

الرئيس البيلاروسي يعلن أن أمام كييف خياران: اتفاق مع موسكو، أو وثيقة استسلام

منذ 58 mins 17 March، 2022
لوكاشينكو
أخبار دولية - بيلاروسيا

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الخميس، عن ثقته بانتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قريباً؛ مشيرا إلى أنه “إذا لم تقم كييف بتوقيع اتفاق مع موسكو، فسيتعين عليها توقيع وثيقة استسلام”. وأضاف لوكاشينكو “للمرة الأولى، سأخبركم: روسيا تعرض على أوكرانيا نسخة مقبولة تماما من الاتفاق”، متابعاً “لا يزال من الممكن لأوكرانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق، وتوقيع زيلينسكي لهذه الاتفاقية مع بوتين”.

كما أعلن الرئيس البيلاروسي إسقاط صاروخين باليستيين من طراز “توتشكا أو”، انطلقا من الأراضي الأوكرانية تجاه أراضي بلاده؛ متوعدا بالرد، حال استمرت الاستفزازات.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة