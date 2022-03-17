مواجهات مع الاحتلال شمال القدس واقتحام حي الطيرة برام الله

اندلعت، مساء الأربعاء، مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شبانا رشقوا جنود الاحتلال الذين تمركزوا قرب حاجز قلنديا بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية، فيما أغرق جيش الاحتلال المواطنين والسيارات المارة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، وأغلقت طريق “حي الريحان” المجاور للحي، وفتشت عددا من المركبات قبل أن تعيد فتح الطريق.

المصدر: فلسطين اليوم