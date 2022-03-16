وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو من موسكو: هناك تقاربات بدأت بين الجانبين الروسي والأوكراني وآمل أن يوقعا اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2022 - 15:18

وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو من موسكو: هناك تقاربات بدأت بين الجانبين الروسي والأوكراني وآمل أن يوقعا اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم (سبوتنيك)

منذ 8 mins 16 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة