وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو من موسكو: هناك تقاربات بدأت بين الجانبين الروسي والأوكراني وآمل أن يوقعا اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2022 - 15:18
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الإمام الخامنئي معزيا برحيل آية الله السيد محمد علي علوي الجرجاني: كان مرجعا معظما دائما إلى جانب الناس بإخلاص
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الحوزة اللبنانية في قم المقدسة: نحمل الحكومات المستكبرة مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة لحمايتها هذا النظام الظالم
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آية الله الشيخ عيسى قاسم: لو كان للدين لسان ناطق لامتلأت الدنيا بالإنكار المدوي لمجزرة الإعدامات في شبه الجزيرة العربية
وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية: جريمة السعودية بحق الأسرى دليل آخر على استهتارها بالأعراف والقوانين الدولية
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مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو من موسكو: هناك تقاربات بدأت بين الجانبين الروسي والأوكراني وآمل أن يوقعا اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم (سبوتنيك)
منذ 8 mins
16 March، 2022
اخبار اوكرانيا
تشاووش اوغلو
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