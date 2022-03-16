محكمة صهيونية تحكم على أربعة شبان مقدسيين بالسجن

حكمت محكمة في كيان العدو الإسرائيلي الاربعاء بالسجن الفعلي على أربعة شبان مقدسيين من البلدة القديمة في القدس وبلدة الطور شرق المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المحكمة حكمت على زكريا البكري لمدة 20 شهرا، وعلاء نجيب لمدة 30 شهرا، ونبيل سدر لمدة 34 شهرا، وفرضت بحقهم غرامة مالية، وهم معتقلون منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي، علما أنهم أسرى سابقون اعتقلهم الاحتلال عدة مرات، ويحتجزهم حاليا في سجن شطة”.

وأفادت المصادر أن “محكمة الاحتلال قضت بسجن الفتى نعيم عشاير، بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا، وهو من بلدة الطور شرق القدس المحتلة”.

المصدر: وكالة وفا