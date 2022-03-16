إضراب في رهط بالنقب المحتل احتجاجا على اغتيال العدو الاسرائيلي لشهيد فلسطيني

عمّ الإضراب الشامل الأربعاء مدينة رهط في النقب الفلسطيني المحتل، احتجاجا على مقتل الشهيد سند سالم الهربد (27 عاما)، برصاص أفراد وحدة “المستعربين” التبعة للعدو الاسرائيلي.

وبالسياق، تنطلق جنازة الشهيد الهربد في تمام الساعة العاشرة صباحا، وعلت الاصوات المطالبة “بإجراء تحقيق في جريمة الإعدام الميداني للهربد ومحاكمة القتلة من عناصر وحدة المستعربين”.

وقد تم اغتيال الشهيد الهربد بدم بارد برصاص وحدة “المستعربين” التي دخلت مدينة رهط في سيارة بدون أي إشارة لكونها سيارة شرطة، ومن ثم منعت سيارة الإسعاف تقديم المساعدة الطبية وتركته ينزف حتى الموت.

المصدر: وكالة وفا