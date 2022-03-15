العدو الاسرائيلي يفرض عقوبات جديدة على الأسرى في كافة سجونه

أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان الثلاثاء أن “إدارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات جديدة على الأسرى في كافة السجون تتمثل في حرمانهم من أدوات الطبخ, ومصادرتها من غرف الأسرى”، وأوضح أن “العقوبات على الأسرى تتضمن حرمانهم من عدة أصناف من الفواكه والخضروات”.

وأشار شومان إلى “استمرار تقليص خروج الأسرى إلى الفورة وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة ومقاطعة الأسرى للمحاكم الصهيونية كلها عوامل تؤدي إلى زيادة التوتر داخل السجون”، ولفت الى أن “الأسرى يطالبون كل القوى والفصائل والمؤسسات بالاستعداد للمعركة القادمة مع إدارة السجون والوقوف إلى جانب الأسرى”، وشدد على أن “الأسرى لن يقبلوا باستمرار إجراءات الاحتلال وتصعيده الممنهج وحملات التضييق عليهم داخل المعتقلات الصهيونية”.

المصدر: فلسطين اليوم