عبداللهيان: مفاوضات فيينا من أهم محاور محادثاتنا مع المسؤولين الروس

وأضاف “لا يمكننا أن نكون غير مبالين أمام الأحداث في أوكرانيا و نشجب الحرب بصراحة في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وأينما كانت مؤکدا علی ضرورة ايجاد حل سياسي للقضية الأوكرانية”.

وأوضح ان القضية الثالثة هي “متابعة مفاوضات فيينا لرفع الحظر وامكانية التوصل إلى اتفاق قوي وجيد”.

كما أضاف أنه “إذا توصلنا إلى اتفاق مع أمريكا والغرب في فيينا، من الممكن ألا يحظى بالدعم اللازم من روسيا، ولكن لم أفهم هكذا خلال المباحثات التي أجريتها مع السيد لافروف الأسبوع الماضي”.

ویرافق أمیر عبداللهیان خلال زيارته الى موسکو، المتحدث باسم وزارة الخارجية سعید خطيب زاده ومساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ومدير عام شؤون اوراسيا في الخارجية الايرانية علي رضا حقيقيان وكبير مساعدي وزير الخارجية (الايراني) للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي. ووصل وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو. ولدى وصوله إلى موسكو قال أمير عبد اللهيان “الهدف الأول من زيارتي إلى روسيا هو متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيد ابراهيم رئيسي”، لموسكو مؤخراً”.