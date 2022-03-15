وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: ندين العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2022 - 12:50
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المنخفض الجوي القطبي يواصل تأثيره على المناطق اللبنانية والثلوج تتساقط على ارتفاع 300 متر وسط تدنٍ كبير في درجات الحرارة
المنخفض المصحوب برياح قطبية باردة قطع طرقات عدة من المناطق الجبلية ودعوات للحذر من سلوكها لتكون طبقات من الجليد
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قائد حركة انصار الله: منذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار
"نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول أميركي: الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني بأربيل كان قاعدة تدريب إسرائيلية
إعلام العدو: هجوم سيبراني واسع النطاق يعطل عدداً من المواقع الحكومية من بينها وزارات ومكتب رئيس الوزراء
وزير الخارجية الروسي خلال استقباله نظيره الإيراني: روسيا وإيران تعملان على إعداد وثائق لشراكة جديدة
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حسين أمير عبد اللهيان: ندين العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ونركز على حل سياسي لقضية أوكرانيا
عبد اللهيان: نأمل الحصول على دعم روسيا للوصول إلى اتفاق نووي قوي ومستمر
عبد اللهيان: روسيا دعمت المحادثات النووية حتى الآن لرفع العقوبات عن إيران
العملية العسكرية الروسية تتواصل في أوكرانيا لليوم الـ 20 على التوالي وقوات دونباس تسيطر على خيرسون جنوب شرق البلاد
الدفاع الروسية: تدمير 136 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ومراكز اتصالات و4 أنظمة للصواريخ المضادة للطائرات
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تسقط 16 هدفا جويا في أوكرانيا بينها 6 مسيرات من طراز "بيرقدار تي في2"
الكرملين: مواصلة المحادثات بين روسيا وأكرانيا أمر إيجابي ومن السابق لأوانه الحديث عن إشراك دول أخرى في المحادثات
الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بينها حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
التلفزيون الرسمي الإيراني: ضباطا في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع IR6 في منشأة فوردو
حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤسس فرعا له تحت مسمى "قيادة الحرس النووي" مهمته حراسة المواقع النووية الإيرانية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون عشرات المواقع والقرى في عملية واسعة على مواقع قوى العدوان في حرض بحجة
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
الدفاع الروسية: تدمير جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمها "النازيون الجدد" في ضواحي ماريوبول وقواتهم في المناطق السكنية
الدفاع الروسية: مقتل 20 شخصاً وإصابة 28 آخرين بينهم أطفال جراء قصف أوكراني على دونيتسك
وزير الخارجية القطري من موسكو: أكّدت خلال لقاء نظيري الروسي على ضرورة تجنب التصعيد والحرص على سلامة المدنيين
جولة رابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو تتناول وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية لن تعرقل التوجه الروسي لتعزيز الشراكة مع إيران
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
آية الله الشيخ عيسى قاسم: لو كان للدين لسان ناطق لامتلأت الدنيا بالإنكار المدوي لمجزرة الإعدامات في شبه الجزيرة العربية
وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية: جريمة السعودية بحق الأسرى دليل آخر على استهتارها بالأعراف والقوانين الدولية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون عشرات المواقع والقرى في عملية واسعة على مواقع قوى العدوان في حرض بحجة
مصدر عسكري يمني: استمرت العملية في حرض يومين كاملين وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من قوى العدوان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: ندين العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا
منذ 1 ساعة
15 March، 2022
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العقوبات ضد روسيا
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