زينون: انطلاق انتاج قوارير الغاز الجديدة سعة 10 و35 كيلوغراما

زار رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، معمل “سيغما” في البقاع حيث عقد اجتماعا مع مدير ومسؤولي الانتاج في المعمل.

بعد اللقاء طمأن زينون وفق بيان، “اللبنانيين بأن عملية انتاج القوارير الجديدة سعة 10 و35 كيلوغراما انطلقت بعد ما وقع وزير الطاقة وليد فياض على استكمال تبديل القوارير الغاز”.

وأوضح “اننا وصلنا في المرحلة الاخيرة التي تقضي باستبدال 800 ألف قارورة، وهذه العملية مستمرة بشكل آلي دون توقف، بحيث ينتج المعمل شهريا من 40 الى 50 الف قارورة في الشهر وفق سعر الحديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام