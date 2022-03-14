قادة الاطار التنسيقي يلتقون قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

استقبل قادة الاطار التنسيقي بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون اليوم وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة السيد باڤل طالباني.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والتحديات التي تواجه البلاد ، كما تم استعراض اخر المستجدات بشأن الحوارات الدائرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

واكد المجتمعون حرصهم على التعاون مع جميع الشركاء للوصول الى اتفاق ينهي الازمة الراهنة ويساهم في الاسراع بتشكيل حكومة خدمات قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي وحفظ الامن والاستقرار في البلاد.

المصدر: موقع المنار