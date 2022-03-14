شولتس: هدفنا تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها عن طريق تقديم السلاح والمساعدات لها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2022 - 18:18

شولتس: هدفنا تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها عن طريق تقديم السلاح والمساعدات لها

منذ 5 mins 14 March، 2022
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