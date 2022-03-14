“لقاء الاحزب والقوى الفلسطينية” بالشمال: على الحكومة ملاحقة المحتكرين ووضع حد لأطماعهم

عقد اللقاء المشترك للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس وتحالف الفصائل الفلسطينية في الشمال، إجتماعه الشهري في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجميزات، وجرى التداول في آخر التطورات وأوضاع طرابلس والشمال.

وندد المجتمعون ان “بإستمرار الحصار الإقتصادي والضغوط الخارجية على لبنان، واستمرار تلاعب التجار والمحتكرين بالأسعار واخفاء البضائع، لإعادة بيعها بأسعار باهظة”، ودعوا “الحكومة إلى القيام بدورها في ملاحقة المحتكرين ووضع حد لجشعهم وأطماعهم”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة المشاركة في الإنتخابات النيابية في شهر أيار المقبل والتصويت للمقاومة والقوى الوطنية وحلفائها، في مواجهة مرشحي السفارات والمال السياسي”.

ووجه اللقاء “التحية الى عميد الأسرى في سجون الاحتلال البطل يحيى سكاف وكل الأسرى، ورفاقه الشهداء في الذكرى الـ44 لعملية كمال عدوان البطولية النوعية التي هزت الكيان الصهيوني الغاصب”.

ودعا اللقاء الى “الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة الشاملة وفي طليعتها الكفاح الوطني المسلح حتى تحرير كامل تراب فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام