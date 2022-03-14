اليابان تدعو إلى نظام عالمي جديد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2022 - 07:30

اليابان تدعو إلى نظام عالمي جديد

منذ 14 mins 14 March، 2022
622ec9304c59b709a56e7372
أخبار دولية - اليابان

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن “الوضع في أوكرانيا وتصرفات روسيا تشير إلى الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وبالتالي إنشاء نظام عالمي جديد”.

وأضاف فوميو كيشيدا، متحدثا في جلسة للبرلمان: “يشير هياج روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى الحاجة إلى نظام عالمي جديد”.

وشدد على أن “اليابان كانت تعتقد في السابق أن استخدام حق النقض يجب أن يخضع لأقصى قدر من ضبط النفس”.

وأشار رئيس الوزراء الياباني، إلى أن بلاده مع الدول التي تنظر بشكل إيجابي إلى هذه الإصلاحات، ستبذل الجهود لإصلاح المنظمة الدولية ومؤسساتها.

وقال: “سنواصل بالتعاون مع الدول ذات العقلية الإصلاحية، بذل جهودنا لإصلاح مجلس الأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة