ضعون: رغم كل الصعوبات والظروف والتحديات نحن لا نرَ أمامنا إلّا النّصر والعزّة والكرامة

أكد مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون أننا سنخوض الإستحقاق الإنتخابي مع أشرف الناس، وهذا اليوم الإنتخابي يُريده العدوّ الأميركي ومن معه أن يكون ضدّ المقاومة ويقولون أنّ بيئتها تراجعت ويريدون أن يحصّلوا أهدافهم لكن نحن يجب أن نكون جاهزين وأوفياء لهذا الخط والنهج، وإن شاء الله رغم كل الصعوبات والظروف والتحديات نحن لا نرَ أمامنا إلّا النّصر والعزّة والكرامة، وسنتحاوز هذه المِحنة بهذا الوفاء وهذا الإخلاص.

كلام ضعون جاء خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة القصيبة بمشاركة شخصيات وفعاليات واهالي البلدة.

المصدر: موقع المنار