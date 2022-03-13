خريس: سنحمي المقاومة بكل ما نملك ولن نتخلى عن خياراتنا

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن “المطلوب اليوم هو التخلي عن المقاومة لفك الحصار الاقتصادي والمعيشي والمالي عن البلد، حيث تسعى الدول الكبرى لشد الخناق في سبيل تحقيق مصالحها التي تخدم العدو الاسرائيلي، ونحن اخذنا خياراتنا ولن نتخلى عن المقاومة، التي أسسها الامام المغيب السيد موسى الصدر، وقدمنا في خطها آلاف الشهداء والقادة”.

وفي كلمة له خلال لقاء عقد في بلدة قانا بدعوة من المركز الثقافي، شدد خريس خلال اللقاء على “أهمية التواصل بين شرائح المجتمع ورص الصفوف لمواجهة الازمة الكبيرة التي تشد خناق اللبنانيين”، مؤكدا “وحدة الصف لدى الثنائي الوطني الذي يعمل ليل نهار من اجل تخفيف أعباء الازمة عن كاهل اللبنانيين والوقوف الى جانبهم، في ظل الظروف القائمة”.

وتطرق خريس الى “أزمة الكهرباء التي تعاني منها اكثر من أربعين بلدة وقرية”، مؤكدا “وقوفه الى جانب المطالب المحقة للموظفين، ولكن من غير المقبول اذلال الناس بعد الآن”.

ولفت إلى انه تحرك عصر السبت باتجاه محطة كهرباء صور لمتابعة الموضوع، طالبا قطع الشبكة ليتم تصليحها، وسيتابع هذا الملف حتى نهايته.

وبعد نقاش وتساؤلات حول عدد من المواضيع، لفت خريس الى انه يتابع مع وزير الصحة ملف مستشفى قانا والتجهيزات التي وعد بها خلال زيارته الاخيرة لقانا، وان هذا الملف في أولوية المواضيع التي يتابعها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام