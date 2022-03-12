أطعمة تسمم جسمنا بالرغم من انتشارها وشعبيتها

ذكرت مجلة فوكوس الألمانية في موقعها على الانترنت أن ثلث حالات الإصابة بمرض السرطان تعود إلى النظام الغذائي غير السليم، وأن المواد الغنية بالكربوهيدرات والأطعمة المقلية تمثل بشكل خاص مخاطر على الصحة ومن الأفضل إلقاء الغذاء المتعفن كله في سلة النفايات.

وكتبت فوكوس أن أمراض السرطان هي السبب الرئيسي للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن حوالي 8.2 مليون شخص يموتون سنويا بسبب السرطان. ويتوقع الخبراء أن حوالي 35 في المئة من جميع حالات الإصابة بالسرطان في ألمانيا تعود إلى سوء التغذية.

أطعمة خطيرة على الجسم:

النقانق: تحتوي وجبة “هوت دوغ” الشهيرة على مادة النترات، التي تضاف لإكسابها اللون ومحافظتها على اللحم لمدة طويلة. والنترات ليست مؤذية في نفسها وإنما تصبح خطيرة عندما تشكل مع البروتين (الأمينات)، الموجودة في اللحم، مادة النيتروسامين. وأشارت دراسات إلى أن النيتروسامين يمكن أن تسبب السرطان خصوصا سرطان الجهاز الهضمي.

البطاطس المقلية ورقائق البطاطس (الشيبس): من خلال القلي تنشأ مادة أكريلاميد، التي قد تسبب السرطان، بناء على تجارب أجريت على الحيوان. وعندما تكون جرعات أكريلاميد عالية يمكن أيضا أن تسبب أضرارا للأعصاب. وهذه المادة موجودة في كلالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي يتم تسخينها إلى درجات حرارة عالية. ليس هذا فقط وإنما هناك مخاطر أيضا من أن زيت القلي يكون به دهون غير مشبعة ما يؤدي إلى عدم شعور الإنسان بالشبع وبالتالي يزداد وزن الشخص ما يعرضه للإصابة بالسرطان.

كعك الدوناتس: الكعك اللذيذ الذي على شكل حلقات من العجين يحدث له مثلما يحدث مع البطاطس حيث يحتوي في أحيان كثيرة على مادة الأكريلاميد والدهون غير المشبعة. إضافة إلى ذلك توجد بالدوناتس كميات كبيرة من السكر والدهون.

اللحم المشوي: الدهون المحروقة يمكن أن تجعل من اللحم المشوي مصدر خطر شديد على الصحة. فعندما يتساقط الدهن من اللحوم على النار تتكون مادة البنزوبيرين، والتي بدورها تعود لتلوث اللحوم عن طريق الدخان. وهذه المادة هي السبب الرئيسي لسرطان المعدة. ولتجنب ذلك يجب وضع لفائف الألومينيوم على النيران حتى لا يرجع الدخان إلى اللحم، أو اختيار لحم قليل الدهن.

عفن الأطعمة: بصرف النظر عن نوعية الطعام الذي يتواجد عليه العفن ثبت أن عفن الأطعمة يسبب السرطان. ليس هذا فقط وإنما تتسبب السموم الموجودة في العفن في الإضرار بالجهاز العصبي والمادة الوراثية. لذلك فأفضل شيء هو إلقاء الطعام الذي به عفن في سلة القمامة والتخلي عن محاولة قطع الجزء المتعفن فقط لأن بكتيريا العفن تترك آثارها بسرعة في بقية الطعام، حسب ما ذكرت مجلة فوكوس الألمانية.

المصدر: dw.com