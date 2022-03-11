ميقاتي التقى وزير الاعلام الجديد: سأتسلم مهامي الاثنين وسنكون قريبين من جميع الاعلاميين بكل شفافية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 16:12

ميقاتي التقى وزير الاعلام الجديد: سأتسلم مهامي الاثنين وسنكون قريبين من جميع الاعلاميين بكل شفافية

منذ 1 ساعة 11 March، 2022
مكاري
لبنان

التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ظهر اليوم، وزير الإعلام الجديد زياد مكاري في السرايا الحكومية.
بعد اللقاء، قال الوزير مكاري: “زرت الرئيس ميقاتي لشكره على الثقة التي  منحني إياها، وإن شاء الله نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية”.
اضاف: “الظرف صعب جدا، ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الإنتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع”.
وتابع: “لقد إتخذت في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيرا وأتكلم قليلا. سأتسلم مهام وزارة الإعلام يوم الإثنين المقبل من الوزير عباس الحلبي، وسندرس الملفات وسنكون قريبين من جميع الإعلاميين بكل شفافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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