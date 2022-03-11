بوتين يشير خلال لقائه لوكاشينكو الى بعض التطورات الإيجابية في عملية التفاوض مع أوكرانيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 13:40

بوتين يشير خلال لقائه لوكاشينكو الى بعض التطورات الإيجابية في عملية التفاوض مع أوكرانيا (سبوتنيك)

منذ 12 mins 11 March، 2022
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