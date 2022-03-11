اندلاع مواجهات بين الشبّان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2022 - 13:38

اندلاع مواجهات بين الشبّان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية

منذ 39 mins 11 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة