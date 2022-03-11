اندلاع مواجهات بين الشبّان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2022 - 13:38
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد : معادلة الجيش والشعب والمقاومة ستبقى محور الإستراتيجية الدفاعية
رعد : لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عندما تتم الآن المطالبة بتدقيق جنائي بالمصرف المركزي هل الحرامي له طائفة؟
سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان يرتفع 22 ألف ليرة و98 أوكتان 23 ألف ليرة والمازوت 29 ألف ليرة والغاز 9 آلاف ليرة
ادارة مرفأ طرابلس تعلن توقيف حركة الملاحة في المرفأ بسبب اشتداد سرعة الرياح التي ستصل إلى 90 كلم بالساعة
إعلام الأسرى: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ70 على التوالي للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق حول الملف النووي ممكن إذا تصرفت الولايات المتحدة بواقعية
طهران : تتحدث عن تعقيد واشنطن محادثات فيينا عبر تقديمها "مطالب جديدة "
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم السادس عشر على التوالي
الرئيس الروسي يوافق على مقترح وزير الدفاع نقل الأسلحة الغربية التي سيطرت عليها القوات الروسية إلى دونباس
الرئيس بوتين: سيتم السماح للمتطوعين القتال إلى جانبنا ومساعدتهم للوصول إلى مناطق القتال في اوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: نخطط لتعزيز أمن حدودنا الغربية رداً على زيادة قدرات الناتو
شويغو: أكثر من 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للمجئ وتقديم الدعم لدونيتسك ولوغانسك
الدفاع الروسية: دمرنا أكثر من 3200 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية
الدفاع الروسية تعلن سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على مدينة فولنوفاخا شرق أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير مطاري لوتسكي وإيفانو فرانكوفسك العسكريين غرب أوكرانيا
الدفاع الروسية: ضيقنا الخناق على مدينة ماريوبول وتقدمنا نحو عمقها في 3 اتجاهات
الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه على تعزيز الشراكة مع اوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي: الغرب ارتكب عدة أخطاء في العلاقة مع روسيا بما فيها وعد أوكرانيا بضمها إلى الناتو
ستولتنبرغ: منطقة حظر طيران في أوكرانيا تعني ضربات مباشرة ضد أنظمة دفاع روسيا ما سؤدي إلى مواجهة مباشرة معها
ستولتنبرغ: الوضع في أوكرانيا يجب أن لا يصل إلى حرب للناتو مع روسيا وبوتين عليه سحب قواته من أوكرانيا
روسيا : تطالب بإجتماع طارئ لمجلس الامن لبحث البرامج البيولوجية الأميركية في أوكرانيا
رويترز: منظمة الصحة العالمية تقول إنها نصحت أوكرانيا بالتخلص من الجراثيم عالية الخطورة في مختبراتها
وكالة الطاقة الذرية: موسكو وكييف مستعدتان للتعاون بشأن أمن المواقع النووية
فايسبوك وإنستغرام : يخرقان قواعدهما المعتادة ويسمحان بنشر المحتوى الداعي للعنف والكراهية ضد روسيا وجيشها
سفارة روسيا في واشنطن: مستخدمو فايسبوك وإنستغرام لم يمنحوا شركة ميتا الحق في تأليب الدول ضد بعضها البعض
سفارة روسيا في واشنطن: تطالب واشنطن بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة " ميتا " وبإتخاذ إجراءات للمحاسبة
الكونغرس الأميركي أقر الميزانية الجديدة ومن ضمنها 14 مليار دولار لأزمة أوكرانيا
أ.ف.ب.: السلطات الصينية تغلق مدينة يقطنها 9 ملايين نسمة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
فايسبوك وإنستغرام : يخرقان قواعدهما المعتادة ويسمحان بنشر المحتوى الداعي للعنف والكراهية ضد روسيا وجيشها
سفارة روسيا في واشنطن: مستخدمو فايسبوك وإنستغرام لم يمنحوا شركة ميتا الحق في تأليب الدول ضد بعضها البعض .
سفارة روسيا في واشنطن: تطالب واشنطن بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة " ميتا " وبإتخاذ إجراءات للمحاسبة
روسيا : تطالب بإجتماع طارئ لمجلس الامن لبحث البرامج البيولوجية الأميركية في أوكرانيا
فوكس نيوز : تؤكد التصريحات الروسية حول وجود مختبرات بيولوجية خطرة في أوكرانيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اندلاع مواجهات بين الشبّان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية
منذ 39 mins
11 March، 2022
بلدة كفر قدوم
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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية في أعقاب انطلاق مسيرة القرية الأسبوعية
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