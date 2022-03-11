وزير الخارجية الايراني: الاتفاق متاح إذا كان الجانب الأمريكي واقعياً

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن:” الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، الاتفاق متاح إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية وثبات”.

وعبر تغريدة له قال:” أجريت محادثة مفيدة وبناءة مع السيد جوزيف بوريل”.

وأضاف:” الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، الاتفاق متاح إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية وثبات”.

وأكد أمير عبد اللهيان أن” نتيجة محادثات فيينا تحدد باتفاق جماعي وليس من طرف واحد هناك حاجة إلى جهد مشترك”، مضيفا ان” المنطق والعقلانية يجب أن يتغلب على جميع الامور”.

المصدر: وكالة مهر