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March 11 2022 - 07:42

الصين تؤكد أهمية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

منذ 7 mins 11 March، 2022
علم الصين
أخبار دولية - الصين

قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، إن بلاده تؤكد أهمية دعم عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتؤيد بكين أي جهود تساعد في تحقيق التسوية السلمية.

وأضاف لي كه تشيانغ في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الجمعة: “الوضع الحالي في أوكرانيا ينذر بالخطر حقا، وينبغي بذل كل جهد ممكن لدعم روسيا وأوكرانيا في المفاوضات للتغلب على الصعوبات والتوصل إلى حل سلمي. وأهم الأولويات هي منع تصعيد التوتر أو حتى خروج الوضع عن السيطرة، وضرورة توصل المجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى توافق”.

وشدد على أن “الصين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع أزمة إنسانية واسعة النطاق”.

وأشار رئيس وزراء الصين، إلى أن بكين قد طرحت مبادرة بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لها.

ونوه بأن الصين اتبعت دائما سياسة خارجية مستقلة وسلمية، وطورت العلاقات الثنائية دون الإضرار بأي طرف ثالث.

وأكد أن الصين ستطور علاقات تعاون مع جميع الأطراف، بروح الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

المصدر: وكالات

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