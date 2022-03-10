الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة إجراء تحقيقات بشأن الضحايا المدنيين في غاراتها الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 22:30

الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة إجراء تحقيقات بشأن الضحايا المدنيين في غاراتها الجوية

منذ 14 mins 10 March، 2022
أخبار موقع المنار

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