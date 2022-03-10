لجنة المال بدأت درس مشروع الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 20:52

لجنة المال بدأت درس مشروع الموازنة

منذ 18 mins 10 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

لجنة المال والموازنة تبدأ درس مشروع الموازنة، وبحث نيابي بازمة المحروقات.

المصدر: قناة المنار

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