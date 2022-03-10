بوتين : اسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديرهم للمواقف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اسعارَ الطاقة في الغرب آخذةٌ في الازديادِ بسببِ سوءِ تقديرِهم للمواقف.

وخلال لقائه أعضاءَ الحكومة ، شدد بوتين على انَ”بلادَه تفي بجميعِ التزاماتها لتزويدِ أوروبا ومناطقَ أخرى من العالم بمواردِ الطاقة”. وانتقد بوتين قرارَ نظيرِه الأمريكي جو بايدن وقفَ وارداتِ النفطِ الروسية وقال إنَ:” الولاياتِ المتحدةَ تطرقُ اليومَ أبوابَ دولٍ تقعُ في قائمةِ عقوباتها طلباً للنفط، متسائلاً عن السببِ الذي دعا واشطن لفرضِ عقوباتٍ على هذه الدول في السابق”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن:” الحكومةَ الروسيةَ تقترحُ إدخالَ إدارةٍ خارجيةٍ في الشركات، في حالِ أغلقَ المالكونَ الأجانبُ الإنتاجَ بشكلٍ غيرِ معقول”، مشيراً إلى أنه” في هذه الحالةِ تقترحُ الحكومةُ إنشاءَ إدارةٍ خارجيةٍ ستحدِّدُ مصيرَ الشركةِ في المستقبل”.

المصدر: قناة المنار