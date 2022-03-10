“الوفاء للمقاومة”: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” في لبنان الخميس على “وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر ورفض أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع”. واعتبرت أن “إقرار الميغاسنتر هو خطوة نوعية مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابية، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها”.

ودعت الكتلة “مع بداية انعقاد جلسات لجنة المال النيابية المخصصة لدراسة الموازنة العامة للعام 2022، إلى الكثير من التدقيق والتمحيص سواء في أرقامها أو في بنودها أو موادها”، وتابعت “مع استمرار الإدارة الأميركية في سياسة ابتزاز لبنان ومواصلتها الحصار الاقتصادي على شعبه، يجب الالتفات إلى حساسية الوضع المالي في البلاد وإلى وجوب حماية المواطنين الذين يعانون من وطأة الأزمة والضغوط المعيشية الخانقة”.

وشددت الكتلة على “وجوب استنفار وزارة الاقتصاد والجهات القضائية والأجهزة الأمنية المعنية لوضع حد للاحتكار ومعاقبة المحتكرين ومنع استغلال الظروف الضاغطة للتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية”، ودعت “الجميع للتعاون في ما بينهم لتخفيف ما أمكن عن كاهل المواطنين جميعا، لا سيما منهم الفقراء أو ذوي الدخل المحدود”.

وأعلنت الكتلة انها “تأسف وتعارض بشدة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة، وأميركا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا”، واعتبرت أن “بيان الخارجية اللبنانية كما التصويت ضد روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يسيئان إلى لبنان ومصالحه ولا يعبران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام