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March 10 2022 - 17:22

مجلس الوزراء اللبناني ملتئم في بعبدا برئاسة عون ويبحث في 18 بندا

منذ 2 ساعة 10 March، 2022
مجلس الوزراء اللبناني
لبنان

التأم مجلس الوزراء اللبناني الخميس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في  جدول اعمالها 18 من بندا ابرزها: عرض وزارة الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) في الانتخابات النيابية للعام 2022.

بالإضافة الى عرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط، فضلا عن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في الاوضاع العامة والمستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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