شمخاني: لا إرادة لدى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قوي

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الأدميرال علي شمخاني إن “الولايات المتحدة ليس لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه”. وكتب شمخاني، في تغريدة له على موقع تويتر، “الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع اقتراح إيران المبدئي، وتقديم مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع واهية ، يظهر أن الولايات المتحدة ليس لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه للاطراف الاخرى.”

وقال إن “مفاوضات فيينا تزداد تعقيدا كل ساعة بدون قرار سياسي من الولايات المتحدة”.

المصدر: ارنا