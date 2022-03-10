الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)

اكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي ان البلاد اليوم بحاجة الى الالتزام بتوجيهات ومبادئ الامام الخميني (قده) اكثر من اي وقت مضى. واضاف ان تنفيذ تلك التوجيهات يضمن النجاح والشموخ للبلاد.

وحضر السيد رئيسي واعضاء مجلس خبراء القيادة صباح اليوم الخميس الى مرقد الامام الخميني (قده) لتجديد العهد مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية.

واشار السيد رئيسي في مراسم تجديد العهد مع مبادئ الامام الخميني (قده) الى ميزات وخصائص الامام وأفكاره. وأضاف إن إيران بحاجة اليوم الى توجيهاته أكثر من اي وقت مضى، وتنفيذ توجيهاته ومبادئه يضمن نجاح البلاد وشموخها.

وكان في استقبال اعضاء مجلس خبراء القيادة في مرقد الامام الخميني حفيد الامام الراحل السيد حسن الخميني.

المصدر: وكالة ارنا