انفوغراف | تعرف على أبرز محطات حياة الإمام الخميني (قده) وماذا قالوا فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 18:36

انفوغراف | تعرف على أبرز محطات حياة الإمام الخميني (قده) وماذا قالوا فيه

منذ 27 mins 3 June، 2024
الامام الخميني
ايران - عربي وإقليمي

عند الساعة 22:20 من يوم السبت في الثالث من حزيران عام 1989م انتلقت روح الإمام الخميني لتتصل بالملكوت الأعلى عن عمر يناهز 87 عاماً. ووري الإمام الثرى بالقرب من جنة الزهراء (بهشت زهراء) إلى جانب ضريح شهداء الثورة الإسلامية، المكان الذي أصبح يسمى فيما بعد حرم الإمام الخميني (قدس سره).

ترك الإمام تراث قيماً من المؤلفات منها وصيته السياسية ومجموعة مؤلفة من 22 جزءاً باسم “صحيفة الإمام الخميني” كذلك جمعت أشعار الإمام في “ديوان الإمام” كما جمعت دروس الإمام في الحوزة العلمية تحت عنوان “تقريرات الإمام الخميني”. وغير ذلك من الكتب القيمة في المجالات الفلسفية والسياسية والأخلاقية والأصولية والعرفانية والاجتماعية.

نبذة الامام الخامنئي

وأبدت العديد من الشخصيات السياسية والفكرية في العالم اعجابها بشخصية الإمام الخميني (قده)، وكيف تمكن من تحقيق الانتصار للشعب الايراني على نظام الشاه الظالم، والمدعوم من جميع الدول الغربية.

قالو في الامام الخامنئي

المصدر: موقع المنار

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