منظمة الصحة العالمية: كورونا لم ينته بعد

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن “هذا الوباء (كورونا) لم ينته بعد”، بعد مرور عامين على الإعلان عن الجائحة الذي جعل العالم بأسره يدرك خطورة الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحافي في جنيف “يصادف يوم الجمعة هذا مرور عامين على اعتبار انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم جائحة”. وأضاف “بعد عامين، توفي أكثر من ستة ملايين شخص”.

وإذ أشارت منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات، إلا أن “هذا الوباء لم ينته بعد ولن يختفي في أي مكان ما لم ينته في كل أنحاء العالم”، بحسب مدير المنظمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام