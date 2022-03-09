قوى الأمن: توقيف 3 مشتبه بهم بترويج المخدرات في القبة واثنين في الميناء

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 5-3-2022، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في محلة القبة، 3 مشتبه بهم بترويج المخدرات، وهم كل من: ز. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)، ر. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني)، وص. ح. (من مواليد عام 2003، لبناني).

وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات على الشكل الآتي: 321 غ. حشيشة الكيف، 187 حبة مخدرة من أنواع مختلفة: كبتاغون، وترامال، وترامادول، 81 غ. ماريجوانا، 16 غ. من مادة السالفيا، 13 غ. باز الكوكايين، 7 غ. كوكايين، إضافة إلى ضبط ميزان حساس، أظرفة شفافة تستخدم لتوضيب المخدرات، ودفاتر ورق لف سجائر، ومبلغ مالي 745,000 ليرة لبنانية، و98 دولارا أميركيا.

وبالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور شخصين يشتبه بترويجهما المخدرات في محلة الميناء – طرابلس، هما: ع. ح. (من مواليد عام 1993، لبناني) وع. س. (من مواليد عام 1994، لبناني). التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام