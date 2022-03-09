اتصال هاتفي بين بوتين وشولتس

أفاد الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكر الكرملين أن “بوتين ناقش مع شولتس خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف”، وأضاف أنه “تم خلال المكالمة إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس”.

ولفت الكرملين الى ان “بوتين أطلع المستشار الألماني على محاولات القوميين في أوكرانيا منع الإجلاء الآمن للمدنيين”.

يذكر أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أفاد في وقت سابق الأربعاء، بأن كييف طلبت من المستشار الألماني المساعدة في تنظيم لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين.

المصدر: روسيا اليوم