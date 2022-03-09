الرئيس عون تابع مع زواره تطورات البرامج الاجتماعية وأوضاع مؤسسات وزارة الدفاع والأوضاع المالية والواقع المصرفي

اكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ان “الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته ستبدأ تصاعديا الأسبوع المقبل لـ150 الف عائلة”، مشددا على “الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية في تحديد هذه العائلات واهمها الشفافية”.

ودعا الحجار كل من يطلب منه تصحيح معلوماته الى ان “يبادر فورا الى التصحيح”، كاشفا انه “مع توفر الأموال ستكون هناك فرصة جديدة للتسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل سابقا”.

كلام الوزير الحجار جاء بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا واطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته.

سليم

واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة في البلاد وعمل اللجان الوزارية، إضافة الى أوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. كما تناول البحث حاجات العسكريين لا سيما بعد توقيع الوزير لقرار صرف بدل نقل بقيمة مليون و200 الف ليرة لهم تنفيذا للقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

وفد الرهبانية المارونية المريمية

واستقبل الرئيس عون وفدا من الرهبانية المارونية المارونية برئاسة الاباتي بيار نجم وعضوية الاباء ادمون رزق، دومينيك العلم، ميلاد أنطون، جان مهنا وروي عبدالله، واطلع منهم على النشاطات الاجتماعية والإنسانية التي تقوم بها الرهبانية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

نجم

والقى الاباتي نجم كلمة فقال: “اتينا اليوم الى فخامتكم رئيسا عاما ومجلس مدبرين لنؤكد لكم صلاتنا لكم ومعكم لكل المسؤولين ذوي الإرادة الحسنة لتقودوا لبنان في هذا الزمن العصيب الذي يمر به وطن الرسالة لبنان وابناؤه، طالبين من الرب لكم القوة والمعونة الإلهية لما فيه خير شعبنا ووطننا. كما جئنا نشكركم لمواساتكم لرهبانيتنا في المصاب الأليم الذي الم بها بانتقال اخينا المأسوف عليه الاباتي أنطون صفير من هذه الفانية الى بيت الاب، وتكريمكم بالمشاركة في جنازته عبر ممثل عنكم وزير السياحة الأستاذ وليد نصار ومنحكم إياه وسام الاستحقاق المذهب من الدرجة الأولى، تقديرا لتضحياته الكثيرة وعطاءاته الكبيرة”.

وختم: “صلاتنا لفخامتكم ان يعطيكم الرب القوة والعزم لتكملوا قيادة سفينة البلد الى مرسى الأمان في خضم الأمواج المتعددة الأوجه التي تعصف به فيبقى بحسب الدعوة التي دعي اليها وطن الرسالة، وطن الثقافة، وطن العيش الواحد والمشترك ولينهض من كبوته الأليمة ويحلق من جديد”.

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا “أهمية الأدوار الروحية والإنسانية والاجتماعية والتربوية التي تقوم بها الرهبانية المارونية المريمية”، منوها بما قام به الاباتي الراحل أنطوان صفير من إنجازات تربوية وروحية.

رئيس جمعية المصارف ورئيس مصرف الإسكان

واستقبل الرئيس عون رئيس “جمعية المصارف” الدكتور سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعرض معهما الأوضاع المالية في البلاد والواقع المصرفي.

وأوضح صفير انه اطلع رئيس الجمهورية على “مسائل تهم المصارف لا سيما لجهة تأمين الظروف الملائمة لعملها”، مؤكدا ان “من واجبات المصارف إعادة الثقة بينها وبين المودعين فيها حفاظا على مصالحهم وحقوقهم وهذا ما تعمل المصارف على تحقيقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام