كركي استقبل فقيه وبحثا في الازمات المتلاحقة وتوسعة شمولية التغطية الصحية للضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها، في مكتبه صباح اليوم نائب رئيس الاتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه.

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق ، “ان فقيه، استهل اللقاء بشكر المدير العام على جهوده المميزة والكبيرة التي يبذلها، بخاصة لناحية مشاركته في لجنة المؤشر ومساهمته الفاعلة في حل المشكلات وإيجاد المخرجات المناسبة للأزمات المتلاحقة التي تطرأ بالبلاد منذ أكثر من سنتين.

ومن جهته، أبدى الدكتور كركي تجاوبا كبيرا مع مطلب نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في ما يخص توسعة شمولية التغطية الصحية للضمان لتشمل موظفي التبغ والتنباك وصيادي الأسماك وغيرها من القطاعات التي لا تستفيد حتى اليوم من تقديمات الصندوق، وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي طالت فئات المجتمع اللبناني كافة.

وختم نائب رئيس الاتحاد العمالي اللقاء، مشددا على أهمية العلاقة بين الصندوق والاتحاد العمالي العام كذلك على ضرورة تجديد مجلس الإدارة الذي يتغيب عنه غالبية أعضائه إما بداعي السفر أو الوفاة، الأمر الذي يحول دون تطوير هذه المؤسسة الوطنية الجامعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام