الخارجية الصينية: تحركات واشنطن والنيتو أشعلت فتيل النزاع بين روسيا واوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 10:52

الخارجية الصينية: تحركات واشنطن والنيتو أشعلت فتيل النزاع بين روسيا واوكرانيا

منذ 38 mins 9 March، 2022
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