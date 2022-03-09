الخارجية الصينية: نحذر من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الخام الروسية والجميع سيخسر من هذه الخطوة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 10:52
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السيد نصر الله في يوم الجريح: أنتم كنتم الكفيل لأعراضنا وكنتم حملة الراية وبفضلكم لم تسقط وانتقلت من كتف إلى كتف
السيد نصر الله: اهم العبر من احداث اوكرانيا سكوت العالم عن جرائم الصهاينة في فلسطين وحصار غزة ومجازر العدوان على اليمن
السيد نصر الله: هناك شعور بالخذلان والخيبة لدى المسؤولين في أوكرانيا والرئيس الأوكراني بات جاهزاً لمناقشة مطالب موسكو
السيد نصر الله: لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية هل كان يمكن أن يصوت لبنان ضد روسيا في الامم المتحدة؟
السيد نصر الله: عدم قبول لبنان بإنشاء محطة روسية للنفط في لبنان سببه السفارة الأميركية في عوكر
السيد نصر الله: أناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتحمل المسؤولية والموافقة على العرض الروسي
السيد نصر الله للمسؤولين اللبنانيين: إستخدموا القوة لمنع الاحتكار وصادروا ممتلكات المحتكرين وزجوا بهم في السجون
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية
أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعاً قياسياً بنحو 4% بعد حظر الولايات المتحدة واردات الخام الروسية
وزارة الطاقة التركية: العقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو سيكون لها تأثير مروع على سوق النفط العالمية
الجيش الروسي يعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين واقامة ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
الخارجية الروسية تتوقع عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الاوكراني على هامش أعمال منتدى أنطاليا في تركيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السيد نصر الله: نحن حزب الله نقول لكم فليأت الشيطان الأكبر الأميركي ويؤمن النفط وبالعملة اللبنانية كما تعرض روسيا
السيد نصر الله: لو كان حزب الله يهيمن على قرار لبنان لكان من سنة هناك مصفاة تكرر 160 الف برميل من النفط الخام يوميا
السيد نصر الله للمسؤولين اللبنانيين: إستخدموا القوة لمنع الاحتكار وصادروا ممتلكات المحتكرين وزجوا بهم في السجون
السيد نصر الله: يجب إنقاذ بقية اللبنانيين العالقين في أوكرانيا ورعاية من تمكن من الخروج والوصول إلى لبنان
حرس الثورة الإسلامية يعلن عن استشهاد ضابطين في غارة للعدو الصهيوني على محيط دمشق ويتوعد بالرد على الجريمة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية
بايدن: قرارنا حظر النفط الروسي لن يكون بلا ثمن وسنبذل كل الجهود لعدم تأثر الأميركيين بالعقوبات على روسيا
الكرملين: بوتين يوقع مرسوماً بشأن القيود المفروضة على تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا
الدفاع الروسية: السلطات في كييف لا تسيطر على الأوضاع ولا يمكنها الالتزام بوعودها
الدفاع الروسية: كييف رفضت الممرات الآمنة الرئيسية من سومي وتشيرنيهيف وخاركيف وماريوبل باتجاه روسيا
الرئيس الأوكراني يدين عدم وفاء الغرب بتعهداته لبلاده ويقول إنّ كييف لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى مواجهة موسكو
فولوديمير زيلينسكي: يمكننا إيجاد حل وسط مع روسيا بشأن معيشة السكان في القرم ولوغانسك ودونيتسك
الرئيس الصيني يدعو نظيره الفرنسي والمستشار الألماني إلى دعم مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا للتغلب على الصعوبات
الأمين العام للناتو: تقع على عاتقنا مسؤولية ألا يتصاعد النزاع أو يمتد إلى خارج أوكرانيا
عائلة الأسير يحيى سكاف في الذكرى الـ44 لاعتقاله: للتمسك بالمقاومة في مواجهة العدو وأدواته في المنطقة مهما بلغت التضحيات
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الصينية: نحذر من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الخام الروسية والجميع سيخسر من هذه الخطوة
منذ 1 ساعة
9 March، 2022
عاجل
الخارجية الصينية
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