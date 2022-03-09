الخارجية الصينية: نحذر من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الخام الروسية والجميع سيخسر من هذه الخطوة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 10:52

الخارجية الصينية: نحذر من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الخام الروسية والجميع سيخسر من هذه الخطوة

منذ 1 ساعة 9 March، 2022
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