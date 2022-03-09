ماذا تضمنت الوثائق السرية التي حصلت عليها موسكو خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا؟

أفادت وزارة الدفاع الروسية بوجود مستندات تؤكد تخطيط نظام كييف للهجوم على دونباس خلال شهر مارس الحالي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية الوثائق السرية لقائد الحرس الوطني الأوكراني العقيد ميكولا بالان، بتاريخ 22 يناير 2022″ بشأن تنظيم تدريب كتيبة المجموعة التكتيكية من اللواء العملياتي الرابع لأداء مهام قتالية (خاصة) في عملية القوات المشتركة كجزء من لواء من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وتصف الوثيقة بالتفصيل خطة إعداد إحدى مجموعات الضاربة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى “عملية القوات المشتركة” في دونباس.

وأكد بيان الوزارة أن “الوثيقة تحتوي على التوقيعات الأصلية للمسؤولين عن تنفيذ مهام قيادة الحرس الوطني الأوكراني”.

وأضاف “تقر الوثيقة الهيكل التنظيمي للكتيبة التكتيكية للواء العملياتي الرابع للحرس الوطني، وتنظيم دعمها الشامل وإعادة تكليفها باللواء 80 المنفصل للهجوم الأوكراني”.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه وفقا للمستندات “فمنذ عام 2016، تم تدريب هذا التشكيل للقوات الهجومية الأوكرانية من قبل مدربين أمريكيين وبريطانيين في إطار برامج تدريب قياسية لحلف شمال الأطلسي في لفوف”.

وشدد بيان الوزارة على أن العملية الروسية الخاصة أحبطت الهجوم الأوكراني واسع النطاق ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: تاس + RT