“ماكدونالدز” تعلن إغلاق مطاعمها في روسيا

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز، أنها ستغلق مطاعمها مؤقتا في روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، فإن ماكدونالدز ستوقف عملياتها وستغلق جميع مطاعمها، البالغ عددها 850، في روسيا.

وفي رسالة للموظفين، قال مدير ماكدونالدز التنفيذي، كريس كمبكينسكي، إن إغلاق هذه المتاجر في الوقت الحالي “هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وأوضح كمبكينسكي أنه “من الصعب معرفة متى ستتمكن الشركة من إعادة فتح متاجرها”.

هذا وأغلقت ماكدونالدز كذلك، بصفة مؤقتة، 100 مطعم في أوكرانيا.

المصدر: الديار